  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
Takip Et

Efsane basketbolcu hayatını kaybetti

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca yaşamını yitirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Efsane basketbolcu hayatını kaybetti
Takip Et

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca'nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Efsane basketbolcu hayatını kaybetti - Resim : 1