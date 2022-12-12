Ege Yapı, Urla Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'na sponsor oldu

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Urla Gençlik Spor Kulübü'ne bağlı kadın basketbol takımıyla isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Sezon sonuna kadar devam edecek anlaşma kapsamında Ege Yapı, kadın basketbol takımını bir yıl boyunca ana sponsoru olarak destekleyecek.

Sponsorluk anlaşmasıyla birlikte 2022-2023 sezonunda Türkiye Kadın Basketbol Ligi’nde mücadele edecek takımın adı "Ege Yapı Urla Gençlik" olarak anılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, bu anlamlı desteği sundukları için mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye bir spor ülkesi ve farklı branşlarda desteklemenin büyük bir anlamı var. Bu anlaşma bizim için maddi bir desteğin ötesinde. Basketbolun pozitif ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Ege Yapı Urla Gençlik Kulübümüze ve kadın basketbol takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.