Ekuban İtalya yolcusu
Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın transferi için Genoa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncususu Caleb Ansah Ekuban'a İtalya temsicisi Genoa'nın talip olduğunu duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ekuban, 2019 yazında katıldığı Trabzonspor'da 103 maça çıkarken, 29 gol, 18 asist üretti.