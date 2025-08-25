El Bilal Toure kimdir, kaç yaşında, nereli? El Bilal Toure mevkisi ne?

Beşiktaş kadrosuna bu yıl yıldız isimleri katarken bir yıldızla daha anlaşmaya yolunda... Siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta'da forma giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure'yu KAP'a bildirdi. Özellikle Beşiktaş taraftarı "El Bilal Toure kimdir, kaç yaşında, nereli" sorusuna yanıt arıyor.

El Bilal Touré Kimdir?

Fildişi Sahili'nin Adjamé kentinde 3 Ekim 2001’de dünyaya gelen El Bilal Touré, Mali asıllı bir futbolcu... Sahneye ilk kez Ivoire Académie ile çıktı, ardından gelişimini Mali’deki Afrique Football Élite akademisinde sürdürdü. Buradan Avrupa’ya transfer olarak kariyerine önemli bir başlangıç yaptı.

Kulüp Kariyeri

Stade de Reims (2020–2022): Profesyonelliğe adımını attığı kulübünde ilk maçında Angers’e karşı golünü atarak dikkat çekti

UD Almería (2022–2023): Burada 21 maçta 7 gol kaydederek özellikle Barcelona’ya attığı kritik golle tarihe geçti.

Atalanta (2023’den itibaren): 29 Temmuz 2023 transfer döneminde 30 milyon avroyla kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak dikkat çekti.

VfB Stuttgart (2024–2025, kiralık): Stuttgart’a kiralık olarak gelen Touré, Juventus’a Şampiyonlar Ligi’nde attığı golle öne çıktı. Kasım’da yaşadığı metatarz kırığına rağmen Şubat 2025'te sahalara döndü ve Almanya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.