Real Madrid ve Barcelona maçı sonucu kaç kaç bitti?

Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Milli oyuncu Arda Güler 11'de mücadele başlarken, 22. dakikada Jude Bellingham'ın asistinde Kylian Mbappe perdeyi açan isim oldu ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

38. dakikada Fermin Lopez ile Barcelona eşitliği yakalarken, 43. dakikada Bellingham'ın golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Real Madrid liderliğini sürdürürken, Barcelona ise 22 puanda kaldı.

Öte yandan Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı