‘El Turco: Toprak Razgatlıoğlu' belgeseli izleyiciyle buluştu

Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği tarihi başarılarla adını dünya motor sporları tarihine yazdıran milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun, MotoGP’ye uzanan kariyer yolculuğunu konu alan ‘El Turco: Toprak Razgatlıoğlu’ belgeseli, TRT ve Red Bull iş birliğiyle izleyiciyle buluşuyor. Razgatlıoğlu’nun hikayesinin anlatıldığı belgeselin gösterimi, Kadıköy’de düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Çok mutluyum. Herkesin çok değer vererek hazırladığı bir belgesel oldu. Benim için de çok gurur verici. Çünkü çocukluk hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirdiğim kariyerimi şimdi sizlerle beraber belgeselde izleyeceğiz. Hem gurur verici, hem de beni mutlu eden bir şey oldu. Umarım herkes çok beğenir. Bende izlemedim. Anladığım kadarıyla hem duygusal, hem de herkesin gurur duyacağı şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"Heyecanlı bir şekilde belgeseli bekliyorum"

Kendisi için hazırlanan belgesel gösterimi gecesiyle ilgili hislerini paylaşan Razgatlıoğlu, "Açıkçası motosikletin üzerinde çok daha rahatım. Bu tarz şeyler olunca insan heyecanlanıyor. Aslında kendimi izlemeye çok utanırım. Heyecanlı bir şekilde belgeseli bekliyorum" diye konuştu.