Elche Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arada Güler oynayacak mı?

La Liga'da heyecan devam ederken, dünya devi Real Madrid bu hafta deplasmanda Elche ile karşı karşıya geliyor. Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise milli yıldızımız Arda Güler'in bu kritik maçta forma şansı bulup bulamayacağı. Müsabakanın başlangıç saati ve hangi televizyon kanalından canlı yayımlanacağı, futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte "Elche Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Elche Real Madrid maçı ne zaman?

Elche Real Madrid maçı bu akşam 23:00'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Traore, Pedrosa, Aguado, Pomares, Febas, Mendoza, Mir, Rodriguez.

Real Madrid: Lunin, Trent, Asencio, Alaba, Carreras, Ceballos, Arda, Brahim, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo.