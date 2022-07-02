Emre Mor Fenerbahçe'de

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Danimarka'da kariyerine başlayan Emre Mor, A Milli Takım'ı seçerek genç yaşta 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Aynı yıl Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer olan Emre, sırasıyla Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos takımlarında forma giydi.

Geçen sezon başında Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e transfer olan genç kanat oyuncusu, 26 lig müsabakasında 5 kez fileleri havalandırdı.

Ayrıca Fatih Karagümrük Kulübü de sosyal medyadan yapılan paylaşımla Emre Mor'a teşekkür ederek, kariyerinde başarı dileklerini iletti.