Enerjisa ve Galatasaray’dan dünya rekoru

Galatasaray ile Enerjisa Enerji tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nın çatısına kurulan güneş enerjisi santrali üretime başladı. 10 bini aşkın güneş paneli ile Aralık 2021 tarihinde üretime başlayan santral, kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerji santrali unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Toplamda 40 bin metrekare alana kurulan tesisin yaklaşık 20 milyon lira tutarındaki yatırım finansmanın tamamı Enerjisa Enerji tarafından sağlandı. Performansa Dayalı İş Modeli ile kurulan güneş enerjisi tesisi sayesinde stadyum kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda da rol model olacak.

2 bin hanenin tüketimine eşdeğer elektrik üretilecek

Güneşten elektrik üretimi sağlayacak tesis her yıl yaklaşık 3 bin 250 ton karbondioksit salımını engelleyecek ve bu şekilde 200 bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçerek doğanın korunmasına katkı sağlayacak. Stadyumun çatısına kurulan 10 bini aşkın güneş paneli ile 4,2 MW kurulu güç kapasitesine ulaşılacak ve dünyadaki stadyumlar içerisinde en büyük kapasiteli güneş enerji santrali olma özelliği taşıyor. Kurulan paneller, yılda yaklaşık 2 bin hanenin tüketimine eşdeğer olarak 4 bin 650 MWh elektrik üretecek. Enerji Performans Modeli kapsamında tesisin 10 yıl boyunca bakımı Enerjisa Enerji tarafından gerçekleştirilecek.

Kulübe, 1 milyar TL’den fazla katkı sağlayacak

Projenin devralınmasına yönelik yapılan törende konuşan Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, stadyumun çatısına yüksek performans ile çalışacak ve en yüksek verimi elde edebilecek güneş enerjisi santralini kurma çalışmalarının Mustafa Cengiz yönetimi döneminde başladığını, kendi dönemlerindeki çalışmalarla sonuçlandığını söyledi.

Dünyada bir futbol stadyumunun çatısı üzerine uygulanmış kurulu gücü bakımından en büyük güneş enerjisi santrali olduğuna dikkat çeken Elmas, santralin aynı zamanda Türkiye’de bir stadyum çatısı üzerinde Performansa Dayalı İş Modeli’yle hayata geçirilmiş ilk proje olduğunu bildirdi.

Projeyi eksiksiz bir şekilde zamanında tamamladıklarını kaydeden Elmas, “Galatasaray Spor Kulübü olarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi kullanmanın öneminin bilincindeyiz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalmasının ve istihdam yaratmanın yolunun enerjimizi doğru kullanmaktan geçtiğini biliyoruz. Geleneği umut olan bizler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Santralimizin ömrü boyunca kulübümüze yaklaşık 1 milyar TL’den fazla katkı sağlayacak projemizde emeği geçen herkese, Enerjisa'ya ve özellikle bir önceki Başkanımız rahmetli Mustafa Cengiz ve yönetimine teşekkür ederim.” diye konuştu.

“Guiness Rekorlar Kitabı’na girmesi gururumuzu taçlandırdı”

Enerjisa Enerji CEO’su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, “İşimin Enerjisi çatısı altında müşterilerimize sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına alan ürünler sunuyoruz. Amacımız müşterilerimize, ülkemize ve doğaya katkı sağlamak. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilirliğin temelinde bu var. Galatasaray ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu’nda hayata geçirdiğimiz proje de bunun en iyi örneklerinden biri oldu. İnanıyoruz ki proje aynı zamanda Türk sporunun finansal sürdürülebilirliğine de büyük katkı sunacak. Bugün burada hayata geçirdiğimiz proje sayesinde spor camiasına da örnek olacağız. İki büyük markanın bir araya gelmesi ile ortaya çıkan değerin Guiness Rekorlar Kitabı’na girmesi yaşadığımız mutluluğu ve gururu taçlandırdı.” ifadelerini kullandı.