Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı TÜFE rakamları hangi tarihte belli olacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş... Gelecek veriler milyonları yakından ilgilendiriyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK verilerine göre Ağustos 2026 ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 olarak gerçekleşmişti.

Eylül 2026 enflasyon beklentisi nedir?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor.