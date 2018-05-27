Engelli halterciler Avrupa'da 8 madalya kazandı

27 Mayıs 2018

Türkiye, Bedensel Engelliler Avrupa Açık Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Berck şehrinde düzenlenen şampiyonanın 2. günü tamamlandı.

Kadınlar 50 kiloda yarışan Nazmiye Muratlı, 111 kiloluk kaldırışıyla hem açık hem de bölgesel klasmanda altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 55 kiloda Besra Duman, 114 kilo kaldırarak dünya gençler rekorunu kırdı. Gençler kategorisinde hem açık hem de bölgesel klasmanda altın madalyaya ulaşan Besra, büyüklerde ise açık klasmanda bronz, bölgesel sıralamada ise gümüş madalya kazandı.

Erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar da 135 kiloluk derecesiyle açık klasmanda bronz, bölgesel değerlendirmede gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA