26 Ağustos 2020

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi konuşulurken, Sarı Kanaryaların Muriqi'den doğan boşluğu Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'de forma giyen Eran Zahavi ile dolduracağı iddia ediliyor. Bu gelişme sonrasında futbolseverler, Eran Zahavi kimdir, sorusuna yanıt arıyor.

Eran Zahavi kimdir?

İsrailli futbolcu Eran Zahavi, 25 Temmuz 1987 tarihinde İsrail'in Rishon LeZion kentinde dünyaya geldi. Babasının Fransa doğumlu olmasından ötürü Fransız pasaportuna da sahip olan Eran Zahavi futbola İsrail futbolunun güçlü ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'de başladı. 2006'da A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Zahavi, Ocak 2007'de Ramat haSharon'a kiralandı ve 1,5 sezon bu takımın formasını giydi. Ardından yeniden Hapoel Tel Aviv'e dönen Eran Zahavi, bu forma altında 127 maçta 33 gol attı ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2011 yazında Palermo, Eran Zahavi için 1,6 milyon Euro ödeyerek İsrailli yıldızı kadrosuna kattı ancak Zahavi burada beklentileri karşılayamadı. Ocak 2013'e kadar Palermo formasıyla 26 maça çıkan Zahavi 2 gol, 3 asist yaptı.

2013 kışında Maccabi Tel Aviv onun için 250 bin Euro bonservis ödedi ve bu yeni başlangıç Zahavi'nin altın yıllarının başlamasına yol açtı. Maccabi Tel Aviv formasıyla 156 maça çıkan Eran Zahavi 121 gol, 14 asist üreterek takımının başarılarına en büyük katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

2016 yazında Çin kulüplerinin yüksek bonservisle oyuncuları kattıkları süreçte Eran Zahavi de Çin'in yolunu tuttu. Guangzhou R&F onun için 7,23 milyon Euro ödedi. Bu takımda 117 maça çıkan Zahavi, 103 gol, 31 asistle müthiş performansını sürdürdü.

Eran Zahavi kariyeri boyunca 4 İsrail Lig şampiyonluğu, 3 İsrail Kupası kazandı. 2 kez İsrail'de 1 kez de Çin'de olmak üzere 3 kez yılın futbolcusu seçilen Eran Zahavi, 5 kez de gol kralı oldu.

İsrail Milli Takımı'nın da formasını giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu 52 maçta 19 kez ağları havalandırdı.