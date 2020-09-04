Eran Zahavi serbest kaldı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi, Guangzhou R&F takımı ile olan sözleşmesini feshetti.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Zahavi'nin Fenerbahçe ya da Maccabi Tel Aviv takımlarından biriyle sözleşme imzalayacak.
Sarı Kanaryaların Lazio ile Vedat Muriqi transferi konusunda anlaşması halinde Zahavi'nin transferinde somut adımlar atacağı düşünülüyor.
Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki İsrailli golcü bu maçlarda 4 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.