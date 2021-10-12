Erden Timur’dan Galatasaray’a 1 milyar TL

Ceyhun KUBURLU

Galatasaraylı işadamı Erden Timur sarı kırmızılılar için kesenin ağzını açtı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın stadının yeni adı "Nef Stadyumu" olacak. Buna göre Galatasaray 10 yılda toplam 725 milyon lira kazanacak.



Anlaşma 5+5 yıllık yapıldı. Nef stat isim kullanım hakkı dışında farklı tanıtım mecralarını da kullanabilecek.



Galatasaraylı işadamı Erden Timur daha önce de bu alanda Galatasaray'a farklı sponsorluklar yapmıştı. Son anlaşma ile birlikte Erden Timur'un bugüne kadar Galatasaray'a aktardığı kaynak 1 milyar lirayı geçecek.