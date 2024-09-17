Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti: Avrupa'da başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde konuşan Erdoğan, Fenerbahçe'nin bundan sonra da başarılarıyla gururlandıracağını belirtirken, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yakalanan ivmeyi sürdürmek istediklerini ifade etti.

Erdoğan, futbol kulüpleri arasında bazen çıkan gerilimlere de değinerek "Spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum; kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp, yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım" dedi.

Avrupa'da başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-lacivertli takımla ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe’yi yakından takip ediyor, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalışıyorum. Avrupa’daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri sahaya dinamizmini başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe’mizi elbette Şampiyonlar Ligi’nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe’ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongre’de yeniden kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç’u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor. Her birinize Rabbim’den üstün başarılar temenni ediyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını hatırlatarak, tüm branşlarda faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Ziyarette daha sonra Koç tarafından futbol takımının imzaladığı forma Erdoğan'a takdim edildi.