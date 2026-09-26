Erdoğan'dan pehlivanlara tebrik: Bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyon

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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

Başpehlivanlık yarı finalinde Mustafa Taş, Erkan Taş'ı, Orhan Okulu ise Seçkin Duman'ı mağlup ederek finale yükseldi.Final müsabakasını izlemek üzere Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi.

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın başpehlivanı oldu.

Okulu'ya şampiyonluk kemeri ve kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve TGGF Başkanı İbrahim Türkiş tarafından verildi. Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Erdoğan'dan pehlivanlara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, final müsabakasının ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, organizasyona katılan pehlivanları tebrik etti.

Erdoğan, "57 yıllık aranın ardından ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kupayı kazanan Orhan Okulu başta olmak üzere ikinci olan Mustafa Taş'ı ve er meydanında ter döken tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşin milli kimliğin önemli unsurlarından olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye Yağlı Güreş Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele eden pehlivanların bu sporu gelecek nesillere taşıma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Erdoğan, pehlivanların genç güreşçilere de örnek olduğunu belirterek, "İnşallah hep birlikte güreşte elde ettiğimiz madalyalara dünya çapında yenilerini ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda boylarına göre şampiyon olan diğer isimler ise şöyle:

Başaltı B: Kerem Kahya

Büyük orta: Caner Arslan

Küçük orta büyük: Melih Özdemir

Küçük orta küçük: Alper Çelik

Deste büyük: Can Ergen

Deste orta: Yiğit Aktaş

Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

Ayak: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş