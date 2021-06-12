Eriksen’in bilinci açık, durumu stabil

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşılaştı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Eriksen aniden yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti.

Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.

Bu arada UEFA tatil ettiği maçı, TSİ 21.30'da kaldığı yerden tekrar başlamasına karar verdi.