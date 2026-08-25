Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, transferi için prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş, Ernest Poku transferine ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı. Hollandalı futbolcuyu taşıyan uçağın saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı bildirildi.
Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bilgilendirme | Ernest Poku
Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.
Ernest Poku’yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."