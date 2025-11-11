Ersin Destanoğlu'ndan TFF'ye 'bahis' tepkisi: İsmimizi lekeleme çabasına girmiş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Bu isimler arasında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu da bulunuyor. Genç kaleci, suç duyurusunda bulunmak üzere öğle saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

'İsmimizi lekeleme çabasına girmiş'

Milli takım arası nedeniyle yurt dışında olduğunu ve dün akşam sevk kararını öğrendikten sonra Türkiye’ye döndüğünü belirten Destanoğlu, "Benim de iletişim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Vicdanım rahat" ifadelerini kullandı.

'Hesaptan yalnızca bir kupon yapılmış'

Adına açılan hesaptan yalnızca bir kupon yapıldığını belirten siyah-beyazlı oyuncu, "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Onun da iletişim bilgileri alınıp hesap açılmış. Bizde de aynı şeyler var. Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilirdi diye düşünüyorum. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı çalışma yaptıktan sonra böyle bir şey varsa ismini açıklarsınız. Benim belli, 5-6 tane ismini bilmediğim takıma 1 tane kupon oynanmış. Benim bundan sonra diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım" sözlerini söyledi.

'Üzgün değil, sinirliyim'

Ersin Destanoğlu, açıklamasının sonunda duygularını, "Ben üzgün değilim, sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumun yok. Ben kendimi biliyorum, vicdanım da çok rahat" cümleleriyle dile getirdi.spo