Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'de
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından mavi-beyazlılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Lig'e yazdırdı.
Erzurumspor FK, bu sonuçla Trendyol 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala 79 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Maç sonrası Erzurumspor FK'lı oyuncular, taraftarların bulunduğu tribüne giderek büyük sevinç yaşadı.
Bakan Bak'tan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’yı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK'ya önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."