Esenler Erokspor Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de play-off final maçı... Esenler Erokspor ile Çorum FK, Konya'da kozlarını paylaşacak. Kazanan takım büyük bir sevinç yaşarken kaybeden takım ise hüsrana uğrayacak. Taraflı tarafsız milyonlar bu heyecan dolu müsabakaya kilitlenecek. Peki, Esenler Erokspor Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenler Erokspor Çorum FK maçı bilgileri...

Esenler Erokspor Çorum FK maçı bu akşam saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakayı Mehmet Türkmen yönetirken mücadele TRT Spor'dan ve beIN SPORTS Haber'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah, Cavare, Onur, Enes, Jack, Kanga, Recep, Amilton, Faye, Catakovic.

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Fredy, Oğuz, Burak, Serdar, Samudio.

Liglerde 7. randevu

Esenler Erokspor ile Çorum FK bu zamana kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Her iki ekibin de ikişer galibiyet alırken 2 mücadele de berabere bitti.