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Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.