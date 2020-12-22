Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA
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Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde vefat etti.
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.