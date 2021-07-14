eSpor'dan milyonluk kazanç!

Tüm dünyada düzenlenen milyon dolarlık turnuvalar, sadık ve sürekli büyüyen bir hayran kitlesi ile eSpor, günümüz sözlüğünde yerini aldı. Geçtiğimiz on yılın büyük bir bölümünde, eSporun popülerliği ve ana akım çekiciliği, şaşkın bir şüpheyle izlendi. Çok sayıda yüksek profilli bahse konu oldu. Ancak, şüphecilerin bile görmezden gelemeyeceği bir şey var: Geleneksel spor paydaşları ve kurumlarından eSpora akan müthiş para miktarı. eSpor gelirleri 2017 yılında 655 milyon dolar seviyesindeydi. İki yıl içinde önce 865 milyona, sonra 1 milyar 96 milyon dolara yükseldi. Önümüzdeki yıl için, muhtemelen muhafazakar bir tahmin 1.8 milyar doları işaret ediyor.

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