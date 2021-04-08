Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu kulüp başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından adaylığını resmen duyuran Hamamcıoğlu, "Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli. Ben her gün Galatasaray ile yaşayanlardanım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönmemiz çok yakın. Tek ihtiyacımız olan şey Galatasaray'a güven" ifadelerini kullandı.