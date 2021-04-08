Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

Şu anda Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'ni tamamlayan Eşref Hamamcıoğlu, ardından Sorbonne Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okudu ve 1980 yılında mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Eşref Hamamcıoğlu, 1992-2012 yıllar arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev aldı.

Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği'nde ve 2001-2002 yıllarında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak çalıştı.

Eşreh Hamamcıoğlu, Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.