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Eto'o başlamadan bitti

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar, Eto'o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini açıkladı.

Eto'o başlamadan bitti
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Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o ile anlaşmaya yakın olduklarını açıklamıştı.

Baydar bu açıklamasından birkaç saat sonra kişisel Twitter hesabından, Samuel Eto'o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini duyurdu.

Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, "Samuel Eto'o'nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

Eto’o, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardıEto’o, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı

 

Kaynak: AA

Konyaspor Samuel Eto'o

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