EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
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Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma:
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 Temmuz Cumartesi:
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)
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