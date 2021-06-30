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EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)

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