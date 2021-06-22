EURO 2020 final ve yarı finallerine 60 binin üzerinde seyirci alınacak
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final ve final maçlarının her birine 60 binin üzerinde seyirci katılabilecek.
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İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin İngiltere'de COVID-19'un Delta varyantının yayılması nedeniyle gündeme getirdiği final maçının başkent Londra'daki Wembley Stadı'ndan alınmasına yönelik açıklamasına UEFA olumsuz yanıt vermişti.
UEFA Sözcüsü, "UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiliz makamlarıyla Wembley'de oynanacak yarı final ve final maçları için yakından çalışıyor. Bu maçların yerinin değişmesiyle ilgili bir plan yok." ifadelerini kullanmıştı.
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