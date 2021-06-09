Euro 2020'de birinciye 34, sonuncuya 9.2 milyon euro

Ceyhun KUBURLU

Ekonomik açıdan dünyanın en değerli spor organizasyonlarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro2020) için geri sayım başladı. Cuma günü İtalya ile açılış maçına çıkacak olan Milli Takımımız, rekor ödülün dağıtılacağı şampiyonada aslan payını kapmak için mücadele edecek. Toplamda 1 ay boyunca UEFA, 24 ülke takımına 331 milyon Euro ödül dağıtacak. 11 Temmuz akşamı kupayı kaldıracak ülke takımının kasasına sadece UEFA’dan 34 milyon Euro para girecek. Bu rakam sponsorluk ve lisanslı ürün satışlarıyla 100 milyon Euro’yu bulacak. Pandemi dönemine rağmen UEFA çok önemli bir ödül sistemi hazırladı. Turnuvada 0 puan bile 9.2 milyon Euro kazanç demek…

Tarihinin en büyük ödülü

UEFA, normal şartlarda geçen yıl oynanması gereken Euro2020 için 371 milyon Euro ödül parası belirlemişti. Ancak pandemi şartlarında 200 milyon Euro’luk bir bilet gelirinden mahrum kalacak olan UEFA, takımlara dağıtacağı ödül tutarını da 331 milyon Euro’ya düşürdü. Bu nedenle de ödül sisteminde değişiklikler yapan UEFA, grup maçlarındaki galibiyetler için vereceği 1.5 milyon Euro’luk ödülü 1 milyon Euro’ya, beraberlikler için vereceği 750 bin Euro’luk ödülü 500 bin Euro’ya düşürdü. Çeyrek final, yarı final ve final maçlarında dağıtılacak ödül sistemi de değişti. Ancak tüm bunlara rağmen Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en yüksek ödül tutarı bu yıl Euro2020’de verilecek. Bu rakam bir önceki turnuvada yani Euro2016’da 301 milyon Euro’ydu. Böylece Avrupa Futbol Şampiyonası bugüne kadar tarihinin en yüksek ödülünü dağıtmış olacak.

Avrupa ekonomisine katkı

Uzmanlara göre Avrupa Futbol Şampiyonası’nın kıta ekonomisine de önemli bir katkısı olacak. Pandemi nedeniyle maçların yüzde 100 kapasite ile oynanmayacak olması bu katkıyı etkilese de Avrupa ekonomisi 1 ay boyunca canlılık yaşayacak. Uzmanlar, “UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kıtanın en önemli spor etkinliklerinden biri olması sebebiyle EURO 2020, öncelikle katılımcı 24 ülkeye olmak üzere tüm Avrupa ekonomisine 1.5 milyar Euro dolayında bir katkı sağlayacak. Grup bazında her bir maçın değeri çok önemli. Özellikle sponsorluk ve ticaret gelirlerindeki yükselme sayesinde birçok ülkede hissedilecek. Şampiyonanın ilerleyen safh alarında oynanacak maçların ekonomik getirisi ise çok daha fazla olacak" dedi.

31 günün 22’sinde maç var

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen ve 60. yılı şerefine Avrupa'yı kucaklaması amacıyla 11 ülkede oynanacak olmasına rağmen Euro 2020 olarak tarihe geçecek turnuva öncesi heyecan dorukta. 11 Haziran akşamı İtalya- Türkiye açılış maçıyla başlayacak olan Euro 2020, 31 gün sürecek ve 24 takımın katıldığı turnuvada 51 maç oynanacak. 11 Temmuz'daki finale kadar 22 maç günü var, futbolsuz geçecek dokuz günde ise takımlar enerji depolayacak. Euro 2020'ye ev sahipliği yapacak 11 şehrin 9'u ülkelerinin başkenti. Yüzde 100 kapasiteyle maçların oynanmasına izin veren tek ülke Macaristan. Rusya'da ve bizim gruptaki Galler ve İsviçre maçlarımızı oynayacağımız Bakü'de ise yüzde 50 kapasite izni çıktı. Bu da tribünlerde 31 bin taraftarımız olacak demek. Açılış maçının oynanacağı Roma'da tribünlerde 17 bin seyirci olacak ve bizim 7 binlik kontenjanımız bulunuyor. Sevilla, Bükreş, Amsterdam ve Glasgow'da kapasitenin üçte bir oranında seyirci alınacak. Almanya'da Münih'te bu oran yüzde 22 olarak açıklanırken, finalin oynanacağı Londra Wembley Stadı’na kapasitesinin dörtte bir oranında, 22 bin 500 futbolsever alınacak.

Türkiye’nin değeri 325 milyon İngiltere’nin 1.2 milyar Euro

Turnuva tarihinde kupa kazanıp Euro 2020'ye gelemeyen tek ülke 2004 şampiyonu Yunanistan. 15. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ve İspanya'nın üç, Fransa'nın iki şampiyonluğu var. Milli Takımımız Euro2008’de bu turnuvaya adeta damga vurmuştu. Fatih Terim ve öğrencileri Euro2008’de yarı finalde Almanya’ya yenilmişti. Ancak turnuva boyunca son dakikalarda attığımız goller bugün hala tüm Avrupa’nın dilinde. A Milli Takım’ın kadrosunda Avrupa’nın birçok ülkesinde mücadele eden oyuncular bulunuyor. Takımın bonservis değeri ise 325 milyon Euro. Turnuvanın en değerli oyuncu kadrosuna sahip takımı ise 1.2 milyar Euro ile İngilizler…

En pahalı bilet 9 bin 700 Euro

Euro 2020'de kısıtlı kapasiteyle de olsa seyircili oynanacak maçların bilet fiyatları 50 ve 185 Euro arasında değişiyor. Grup maçları ve devamında ülkesinin finale yükselmesi halinde VIP biletleri kullanan bir futbolseverin ödeyeceği rakam ise 9 bin 700 Euro.