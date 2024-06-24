EURO 2024 C Grubu: İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan maçı saat kaçta?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere ile Slovenya, Danimarka ile de Sırbistan karşı karşıya geliyor.

İngiltere-Slovenya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Köln Stadı'nda oynanacak ve yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. TRT 1 ekranların canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Türk hakemler de görev yapacak

İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev alacak. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlenecek. Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olacak.

İngiltere'ye beraberlik yetecek

İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.

Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.

Rekabette İngiltere'nin yenilgisi yok

İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi. İki ülke daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda İngiltere 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Danimarka-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek.

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacak.

Danimarka kazanırsa son 16 turunu garantileyecek

C Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda İngiltere 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Danimarka ile Slovenya'nın ikişer, Sırbistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Danimarka, yarın kazanması durumunda son 16 turunu garantileyecek. Sırbistan ise kazanması halinde İngiltere-Slovenya maçının sonucunu bekleyecek.

İngiltere'nin Slovenya'yı yenmesi halinde beraberlik Danimarka'yı son 16 turuna götürecek. Bu senaryoda Slovenya ve Sırbistan'ın dört en iyi grup üçüncüsü arasına girmesi oldukça zorlaşacak.

Rekabette Danimarka üstün

İki ülke arasında A milli takım seviyesinde yapılan maçların tamamını Danimarka kazandı.

Yugoslavya'nın dağılması ve Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından iki takım 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadeleleri Danimarka, galip tamamladı. Danimarka'nın attığı 8 gole Sırbistan tek golle karşılık verebildi.

Yugoslavya dönemi de dahil edildiğinde yapılan 10 maçta iki takımın beşer galibiyeti bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Yarınki karşılaşmaya takımların şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind.

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Jovic.