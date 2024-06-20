EURO 2024 D Grubu 2. hafta: Fransa-Hollanda ve Polonya-Avusturya maçları saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 D Grubu favorileri Fransa ve Hollanda yarın grup liderliği için ilk karşılaşmalarını kaybeden Polonya ve Avusturya ise grup aşamasında iddialarını sürdürmek için karşı karşıya geliyor.

Fransa-Hollanda saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg olacak.

İlk maçlarını kazanan iki takım sahaya çıkıyor

D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takım, liderlik için kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk karşılaşmalarda Hollanda, Polonya'yı 2-1, Fransa da Avusturya'yı 1-0 yendi. Takımlar, galip gelerek son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.

İki takım 31. kez karşılaşacak

Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti.

Fransa son maçlarda üstün

Tarihinde EURO 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

Taraflar, son olarak EURO 2024 elemelerinde karşılaştı. Fransızlar, eleme grubundaki maçları 2-1 ve 4-0 kazandı.

EURO 1988 şampiyonu "Portakallar" ise son 8 maçtaki tek galibiyetini, 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 2-0'lık skorla aldı.

Kart sınırındaki oyuncular

Fransa'da 2 ve Hollanda'da bir futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İlk maçlarda sarı kartı bulunan Hollandalı Veerman ile Fransız Dembele ve Mbappe, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.

Mbappe'nin durumu belirsiz

Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda durumu en çok merak edilen isim olarak göze çarpıyor. Avusturya maçında burnu kırılan yıldız futbolcunun kalan maçlarda oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Fransız futbolcunun görev verilmesi halinde maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Giroud, Thuram

Polonya-Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak Polonya-Avusturya maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Gruptaki ilk karşılaşmalarda Polonya, Hollanda'ya 2-1, Avusturya da Fransa'ya 1-0 yenildi.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak. Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlenecek.

İki takım 12. kez karşılaşacak

Polonya ile Avusturya, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta Polonya 5, Avusturya 4 defa kazandı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda iki takım da 20'şer gol kaydetti.

Avusturya'da 5 oyuncu kart sınırında

Avusturya Milli Takımı'nda 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Fransa ile yapılan ilk maçta sarı kart gören Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene ve Wöber, Polonya karşısında da kart görmeleri halinde Hollanda mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Tanıdık isimler

Polonya'nın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen üç isim yer alıyor. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Başakşehir'den Krzysztof Piatek ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa, turnuvada Polonya Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

İlk maçta Hollanda'ya karşı şans bulan Buksa, 2-1 kaybettikleri mücadelede takımının golünü kaydetti.

Polonya- Avusturya maçı muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielibski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch