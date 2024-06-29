EURO 2024 fikstür: İsviçre - İtalya ve Almanya - Danimarka Son 16 maçları ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024'te ilk çeyrek finalistlerin belli olacağı İsviçre - İtalya ve Almanya - Danimarka maçları bugün oynanacak.

İsviçre - İtalya ve Almanya - Danimarka maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İtalya - İsviçre maçı TSİ 19.00'da, BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak Almanya - Danimarka karşılaşması ise TSİ 22.00'de başlayacak. Maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İsviçre ile İtalya maçının azanan tarafı, EURO 2024'teki ilk çeyrek final biletini alacak ve İngiltere - Slovakya maçının galibiyle eşleşecek. Almanya - Danimarka maçının kazanan tarafı ise İspanya - Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.

Almanya - Danimarka ve İtalya - İsviçre maçlarını hangi hakemler yönetecek?

İtalya - İsviçre maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arjantinli Facundo Tello olacak.

Almanya - Danimarka müsabakasını ise İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

İki takım 62. kez karşılaşacak

İsviçre ile İtalya, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 61 maçta İtalya 29, İsviçre 8 kez kazandı; aralarındaki 24 müsabaka ise beraberlikle bitti.Bu maçlarda "Gök Mavililer" 111, İsviçre ise 68 gol attı.

İtalyanlar 31 yıldır rakibine kaybetmiyor

İtalya, İsviçre'ye karşı 31 yıldır kaybetmedi. İki takım arasındaki son 6 maçın 5'i beraberlikle sona erdi. İsviçre, son galibiyetini 1993'te oynanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık skorla aldı.

İsviçre'nin gruptaki performansı

A Grubu'nda yer alan Murat Yakın teknik direktörlüğündeki İsviçre, Almanya'nın ardından 5 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İsviçre, grupta Macaristan'ı 3-1 yendi, İskoçya ve Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya ile oynanan müsabakada 90+2. dakikada kalesinde golü gören İsviçre, liderlik şansını kaçırdı.

Grup maçlarında 5 gol atıp 3 gol yiyen İsviçre'de rakip fileleri havalandıran isimler Michel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Kwadwo Duah ve Dan Ndoye oldu.

İtalya'nın gruptaki performansı

B Grubu'nda mücadele eden Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, İspanya'nın ardından 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

İtalya, Arnavutluk'u 2-1 yenerek başladığı grup maçlarında İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

"Gök Mavililer", grupta 3 gol atıp 3 gol yedi. İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ve Mattia Zaccagni attı.

Takımı adına en kritik anda sahneye çıkan Zaccagni'nin son grup maçında Hırvatistan ağlarına 90+8. dakikada gönderdiği gol, İtalya'ya ikinciliği getirdi.

Birer oyuncu cezalı

İsviçre ve İtalya'da birer oyuncu, son 16 turu maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.

İtalya'da Riccardo Calafiori ve İsviçre'de Silvan Widmer, gruplarda ikişer sarı kart gördükleri için bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

İsviçre - İtalya muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

İtalya: Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco, Scamacca, Chiesa

29. kez rakipler

Almanya ile Danimarka, yarın oynayacakları müsabakayla 29. kez rakip olacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 28 maçta Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Almanya bu süreçte 15 galibiyet alırken, 8 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın 55 golüne Danimarka 38 golle yanıt verdi.

Almanya - Danimarka muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Poulsen