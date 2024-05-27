EURO 2024 ne zaman başlayacak? İşte Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F grubunda mücadele edecek. Milliler turnuva öncesinde hazırlık maçı da yapacak.

EURO 2024 ne zaman başlayacak, nerede düzenleniyor?

Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

EURO 2024 maçların hangi şehirlerde oynanacak?

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024 grup maçları ve son 16 turu ne zaman?

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

EURO 2024 çeyrek final, yarı final ve finali ne zaman oynanacak?

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

Türkiye EURO 2024'te hangi grupta, rakipleri kimler?

EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek, A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı.

Türkiye'nin EURO 2024 öncesi hazırlık maçları ne zaman?

Milliler, şampiyona öncesinde 2 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

Türkiye'nin İtalya karşılaşması Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye EURO 2024 fikstürü

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

18 Haziran Salı:

Türkiye-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-Türkiye (Hamburg)