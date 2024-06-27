EURO 2024 Son 16 eşleşmeleri belli oldu!

EURO 2024'deki 6 grubun tamamında dün oynanan 3. ve son maçların ardından Son 16 turuna katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız dün Çekya karşısında aldığı galibiyetle Son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Peki diğer EURO 2024 Son 16 eşleşmeleri nasıl? Hangi takım kiminle eşleşti? İşte Son 16 turu eşleştirmeleri şöyle:

EURO 2024 Son 16 eşleşmeleri

* Almanya - Danimarka (29 Haziran - TSİ 22:00)

* İsviçre - İtalya (29 Haziran - TSİ 19:00)

* İngiltere - Slovakya (30 Haziran - TSİ 19:00)

* İspanya - Gürcistan (30 Haziran - TSİ 22:00)

* Fransa - Belçika (1 Temmuz - TSİ 19:00)

* Portekiz - Slovenya (1 Temmuz - TSİ 22:00)

* Romanya - Hollanda (2 Temmuz - TSİ 19:00)

* Avusturya - Türkiye (2 Temmuz - TSİ 22:00)