Euro 2024: Türkiye Çekya maçı ilk 11'ler belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı son 16 turuna yükselebilmek için Çekya ile kozlarını paylaşacak.

İlk 11'ler belli oldu

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Hlozek, Soucek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Kenan, Arda, Barış Alper

Çekya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

F Grubu'nda son durum

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı Rumen hakem yönetecek

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

1 puan bile turu getirecek

Çekya önünde 1 puan dahi yetiyor. Galibiyet ya da beraberlik halinde diğer maça bakmaksızın son 16’dayız.

Yenilirsek önce Gürcistan’ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşaması gerek. Sonrasında en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atlayabiliriz.