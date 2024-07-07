EURO 2024'e veda ettik: Milli oyuncumuz Arda Güler dünya basınında manşet

EURO 2024 çeyrek final müsabakasında Hollanda'ya karşı aldığımız 2-1'lik yenilginin ardından maçı 1 asist ile bitiren A Milli Takım'ın dünyaca ünlü genç yıldızı Arda Güler, dünya basınında yeniden gündem oldu.

Savunma oyuncumuz Samet Akaydın'ın attığı kafa golünün arkasındaki isim olan Arda Güler, yaptığı müthiş asiste dünya basınından övgü yağdı.

"Berlin stadyumunu ayağa kaldırdı"

İspanyol spor gazetesi Marca, "Çılgın bir orta! Arda Güler’in sağ ayağıyla yaptığı orta. Bir yay gibiydi. Topu ortaladığında defans oyuncuları ve kaleci Verbruggen’i tereddüt ettirdi ve Samet Akaydın kafa vuruşuyla Türkiye’yi öne geçiren golü attı. Çılgın bir ortaydı" ifadesinde bulundu.

Bir başka İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda hakkında "Arda Güler’in sağ ayağıyla ikinci direğe yaptığı orta ve Akaydın’ın golü Berlin stadyumunu ayağa kaldırdı" dedi.

Arda hakkında "Türkiye için sihrini yaptı" diyen Diario AS, "Arda Güler harika ilk yarı geçirdiği maçta hücumda hem özgür hem çok rahattı. Savunmaya verdiği destekle önemli topları keserken Samet Akaydın’ın golünde bu kez sihri sağ ayağıyla yaptı ve nefis bir orta izledik" yorumunda bulundu.

"Dahi Arda’nın şaşırtan asisti"

İtalyan spor basının önde gelen gazeetelerinden La Gazetta Dello Sport, Türkiye'nin Hollanda karşısında bulduğu gole ilişkin "Ne ortaydı ama! Arda’nın sağ ayağıyla verdiği kavis ve sonrasında gelen gol" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin golünü "Dahi Arda’nın şaşırtan asisti" ifadesi ile değerlendiren Hollandalı haber sitesi AD, "Sert Türklere karşı futbol oynamak zorken buna bir de dahi Arda’nın sağ ayağıyla yaptığı orta eklendi. Hem kaleci hem savunma çaresiz kalınca Türkiye’nin golü geldi. Arda’nın bir inanılmaz vuruşu da direkten dönünce rahat bir nefes aldık" dedi.

İngiltere merkezli Daily Mail, "Berlin’de Türk lokumu. Türkiye bir ritim buldu ve orta sahaya hakim olmaya başladı. Her ataklarına gürültü patlamaları eşlik etti. Samet Akaydın’ın açılış golü, Güler’in lezzetli ve alaycı bir ortasıyla geldi" ifadesini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamadılar

Alınan mağlubiyetin ardından milli oyuncularımız gözyaşlarına hakim olamazken teselli Arda Güler'den geldi.

Büyük üzüntünün hakim olduğu takımda Arda Güler, başta deneyimli orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olmak üzere takım arkadaşlarını tek tek dolaşarak teselli etti.