EURO 2024'te ev sahibi Almanya çeyrek finalde!

Almanya'daki BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, üst üste hem akan oyunda hem de duran toplardan tehlikeli ataklar üretti. İlk 20 dakikalık bölümün ardından oyunu biraz dengelemeyi başaran Danimarka, ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Şiddetli yağmur nedeniyle 24 dakika duran ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Almanya hızlı başladı. Müsabakanın 53. dakikasında Kai Havertz'in penaltı vuruşundan attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, Musiala'nın 68. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Almanya, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Şiddetli yağmur nedeniyle oyun durdu

Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada hava şartları nedeniyle oyun durdu.

Müsabaka sırasında aniden başlayan fırtına nedeniyle İngiliz hakem Michael Oliver, şiddetli yağışı işaret ederek oyuncuları kenara davet etti.

Bir süre kenarda oyuncularla bekleyen tecrübeli hakem, fırtınanın şiddetini artırmasıyla soyunma odasına girdi.

Müsabakanın 35. dakikasında duran oyun, 24 dakikalık bekleyişin yağmurun azalmasının ardından yeniden başladı.

Almanya'nın penaltısı VAR'dan geldi

Almanya'nın 52. dakikada kazandığı penaltı atışı VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 51. dakikasında soldan Raum'un ortasında ceza sahası içinde bulunan Andersen topa eliyle müdahale etti. Hakem Michael Oliver oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda kenara gelerek pozisyonu izledi.

Michael Oliver, 52. dakikada penaltı kararına hükmetti.

Danimarka VAR'a takıldı

Danimarka'nın kaydettiği gol, VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Maçın 48. dakikasında yapılan ortada oluşan karambol sonucunda Andersen topu filelerle buluşturdu ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Hakem Michael Oliver önce orta noktayı işaret etti ancak VAR'da incelenen pozisyonun ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

İspanya-Gürcistan maçının galibini bekleyecek

Almanya, çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak. İspanya-Gürcistan mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de Köln şehrindeki Köln Stadı'nda oynanacak.

Finallerin takımı Almanya

Avrupa Şampiyonaları tarihinin en başarılı ülkelerinden Almanya, organizasyonda 10. defa çeyrek finale kalmayı başardı.

İspanya ile 3'er kez bu kupayı en çok müzesine götüren Almanya, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2008, 2012 ve 2016'da çeyrek finale kalmayı başarmıştı.

Almanya, Danimarka galibiyetiyle 10. defa bu kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

2020'nin dördüncüsü, son 16'da elendi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en önemli ekipleri arasında yer alan Danimarka, turnuvaya erken veda etti.

Turnuvaya 10. kez katılan ve 1992'de şampiyonluk elde eden Danimarka, son organizasyonda ise yarı finale kalmış ve kupayı 4. sırada tamamlamıştı.

Danimarka, son 16 turunda Almanya'ya elenerek çeyrek finali göremedi.