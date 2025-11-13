EURO 2028’in açılış maçı Cardiff’te, finali Londra’da oynanacak

UEFA, turnuvanın açılış ve kapanış maçlarının ev sahipleri ile EURO 2028 marka tanıtımını Londra’da düzenlenen özel etkinlikle duyurdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullanarak, “Futbol evrensel bir dildir. Tutkuyu, beceriyi, cesareti, dayanışmayı ve saygıyı herkesten daha iyi anlatır. EURO 2028’de hepimiz futbolu konuşacağız. Taraftarlar bu turnuvanın kalbi olacak” dedi.

Ceferin, turnuvada taraftar deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, ev sahibi şehirlerdeki etkinliklerle “her zamankinden daha kapsayıcı bir turnuva” düzenleneceğini ifade etti.

İngiltere ve İrlanda’nın ortak ev sahipliğinde yapılacak

EURO 2028, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler ortaklığında düzenlenecek.

Toplam 24 ülkenin katılacağı turnuvanın eleme kuraları, 6 Aralık 2026 tarihinde Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta çekilecek.

Turnuvanın açılış karşılaşması, 9 Haziran 2028’de Cardiff’teki Galler Ulusal Stadı’nda, final mücadelesi ise 9 Temmuz 2028’de Londra’nın Wembley Stadı’nda oynanacak.