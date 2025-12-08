EUROLEAGUE: Olimpiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de 8. sırada yer alan Fenerbahçe, 7. sıradaki Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'a konuk olacak. Geçen hafta oynanması gereken maç iptal edilirken yeni tarih bekleniyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "Olimpiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Olimpiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpiakos Fenerbahçe Beko maçının yeni tarihi ve saati belli olmadı. Bu hafta içi EuroLeague'den açıklama yapılması bekleniyor.