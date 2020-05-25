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Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal edildi

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini açıkladı.

Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal edildi
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