EuroLeague yeni sezon ne zaman başlayacak?
2026/27 EuroLeague sezonu için basketbolseverler bekleyişte... Bu sene Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş bizi Avrupa'da temsil edecek. Heyecan katlanırken başlangıç tarihi merak ediliyor. İşte "EuroLeague yeni sezon ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...
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EuroLeague yeni sezon başlangıç tarihi günler ilerledikçe araştırılıyor. Basketbolseverler bir an evvel Avrupa mücadelelerinin başlamasını isterken "EuroLeague yeni sezon ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor.
EuroLeague yeni sezon ne zaman başlayacak?
Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın yer alacağı EuroLeague 2026-27 sezonu 24 Eylül'de başlayacak.
Bu sene ayrıca EuroLeague Supercup düzenlenecek. İlk kez düzenlenecek SuperCup’ın 18 ve 19 Eylül 2026 tarihlerinde oynanması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ