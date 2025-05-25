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EuroLeague'de dev final: Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda rakibi Monaco

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de şampiyonluk için parkeye çıktı. Sarı lacivertliler, Abu Dabi'de Monaco'yla karşı karşıya geliyor.

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EuroLeague'de dev final: Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda rakibi Monaco
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THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, Fransa'yı temsil eden Monaco ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşı karşıya geliyor.

1. Periyot sonucu: Monaco 20-18 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko

3. Periyot oynanıyor: Monaco 51-54 Fenerbahçe Beko

İŞTE MAÇTAN UNUTULMAZ ANLAR:

FARK İLK KEZ 8

Fenerbahçe Beko, bitime 7 dakika kala 59-51 öne geçti. 

İLK DEVRE SONUCU

Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko

1. ÇEYREK TAMAMLANDI

1. Çeyrek Sonucu Fenerbahçe Beko 18 - 20 Monaco

MAÇTA SON DURUM

Maçın 5. dakikasında sonuçlar:

AS Monaco 13
Fenerbahçe 8

MONACO'DAN ARKA ARKAYA SAYILAR

Monaco, ilk çeyreğin yarısını 13-4 önde geçiyor. 

İLK SAYILAR FENERBAHÇE'DEN

 Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'le 2 sayılık isabeti buldu. 

MAÇ BAŞLADI

 Monaco - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez EuroLeague finali oynuyor

İki takım da finale Yunan rakiplerini eleyerek gelmişti. Fenerbahçe son şampiyon Panathinaikos'u 82-76, Monaco ise normal sezon lideri Olimpiakos'u 78-68 mağlup etmişti. 

Müzesindeki tek EuroLeague kupasını 2017'de kazanan Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez EuroLeague finali oynuyor.

Normal sezonda Fenerbahçe Beko'yu 2 kez yenen Monaco ise ilk kez boy gösterdiği finalden şampiyonluk kupasıyla ayrılmanın peşinde.