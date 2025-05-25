EuroLeague'de dev final: Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda rakibi Monaco
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de şampiyonluk için parkeye çıktı. Sarı lacivertliler, Abu Dabi'de Monaco'yla karşı karşıya geliyor.
THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, Fransa'yı temsil eden Monaco ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşı karşıya geliyor.
1. Periyot sonucu: Monaco 20-18 Fenerbahçe Beko
2. Periyot sonucu: Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko
3. Periyot oynanıyor: Monaco 51-54 Fenerbahçe Beko
İŞTE MAÇTAN UNUTULMAZ ANLAR:
Fenerbahçe Beko, bitime 7 dakika kala 59-51 öne geçti.
Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko
1. Çeyrek Sonucu Fenerbahçe Beko 18 - 20 Monaco
Maçın 5. dakikasında sonuçlar:
AS Monaco 13
Fenerbahçe 8
Monaco, ilk çeyreğin yarısını 13-4 önde geçiyor.
Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'le 2 sayılık isabeti buldu.
Monaco - Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez EuroLeague finali oynuyor
İki takım da finale Yunan rakiplerini eleyerek gelmişti. Fenerbahçe son şampiyon Panathinaikos'u 82-76, Monaco ise normal sezon lideri Olimpiakos'u 78-68 mağlup etmişti.
Müzesindeki tek EuroLeague kupasını 2017'de kazanan Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez EuroLeague finali oynuyor.
Normal sezonda Fenerbahçe Beko'yu 2 kez yenen Monaco ise ilk kez boy gösterdiği finalden şampiyonluk kupasıyla ayrılmanın peşinde.