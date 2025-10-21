Evinde 29 maçtır yenilmeyen Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında | Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı İstanbul’da sürüyor. Galatasaray, üçüncü hafta maçında Norveç’in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma yarın saat 19.45’te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek; yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformlarından canlı yayımlanacak.

Galatasaray moralli, Bodo/Glimt ilk kez Devler Ligi’nde

Sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek büyük moral bulmuştu.

Rakip Bodo/Glimt ise bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında yer alıyor.

Play-off turunda Sturm Graz’ı toplam 7-2’lik skorla eleyen Norveç temsilcisi, ilk iki haftada Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Singo sakat, tribünler dolacak

Galatasaray’da tek eksik Wilfried Singo olacak. Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan futbolcu, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

RAMS Park’ta ise tribünlerin yine tamamen dolması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların, Liverpool karşısındaki gibi rakibe baskı kurması hedefleniyor.

Galatasaray evinde 29 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, iç sahada son 29 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Young Boys karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, o tarihten bu yana 21 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Üst üste iki Şampiyonlar Ligi galibiyeti peşinde

Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste iki galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray, son olarak 2012-2013 sezonunda CFR Cluj, Manchester United ve Braga’yı art arda yenmişti.

Bodo/Glimt'in deplasmanı performansı umutları yükseltiyor

Bodo/Glimt, Avrupa kupalarındaki son 8 deplasman maçında galibiyet alamadı. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Norveç ekibi, RAMS Park’ta oynanacak maçta zorlu bir atmosferle karşılaşacak.

Norveç’te formda ama Avrupa’da zorlanıyor

Norveç Ligi’nin son şampiyonu Bodo/Glimt, ligde son maçında Sarpsborg 08’i 5-2 yenerek 55 puana ulaştı. Teknik direktör Kjetil Knutsen yönetimindeki ekip, lider Viking’in bir puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.