Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özkaya neden gözaltına alındı?

Geçen hafta hakemlere bahis operasyonu yapılmıştı. Bu sabah 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da yer aldı. Flaş gelişmenin ardından Özkaya'nın biyografisi gündem oldu. Yoğun şekilde "Murat Özkaya kimdir" sorusu geliyor.

Murat Özkaya Kimdir?

Murat Özkaya, 22 Mart 1971 doğumludur. İş insanı ve spor yöneticisi olarak tanınan Özkaya, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Metal Oto’nun kurucusu ve sahibidir. 2005 yılında kurulan Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9.000 araçlık filosu ve 500 kişilik ekibiyle 25 ilde hizmet vermektedir. Murat Özkaya, 2019'dan bu yana Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un başkanı olarak görev yapmaktadır.