Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki başarılı performansıyla dikkat çekerken, Fenerbahçe de Başakşehir zaferi sonrası 2023’ün son haftasında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, 20 Aralık Cuma günü saat 20:00'de başlayacak bu kritik karşılaşmaya eksik oyuncularla çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Oğuz Aydın gibi önemli isimlerin yanı sıra kart cezalısı Alexander Djiku'nun da oynamayacak olması teknik direktör José Mourinho'yu alternatif çözümler aramaya yönlendirebilir.

Eyüpspor ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor ve ligdeki son 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle dikkat çekti. Arda Turan’ın takımı, sahasında Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak üst sıralarda kalmayı hedefliyor. Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis gibi isimler bu maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve Emre Kargın yönetiminde gerçekleştirilecek. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün olacak. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe muhtemel 11

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.