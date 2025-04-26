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Eyüpspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Eyüpspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Eflatun-sarılılarda yönetimin, zorlu karşılaşma için dev prim sözü verdiği öğrenildi.

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Eyüpspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, yoğun tempoda geçen antrenmanı taktik ve şut çalışmaları ile tamamladı.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA