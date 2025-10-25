Luccas Claro nasıl sakatlandı? Luccas Claro ayağı nasıl kırıldı? Luccas Claro'nun sağlık durumu nasıl? Luccas Claro'nun sakatlanma anı!

Eyüpspor'da şok sakatlık! Luccas Claro'yu gören göz yaşlarını tutamadı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşmasında Luccas Claro talihsiz bir sakatlık geçirerek oyundan çıktı. Luccas Claro'yu gören futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı.
Maçın 27. dakikasında Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atak sırasında Paul Onuachu ile mücadeleye giren Luccas Claro, ters müdahale sonucu sakatlık geçirdi. Yerde acı içinde yatan oyuncuyu gören takım arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Tecrübeli futbolcu alkışlar içinde sedye ile sahadan ayrılırken, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor Kulübü'nden geçmiş olsun mesajı
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.