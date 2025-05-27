Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan Shakhtar Donetsk'le anlaştı

Shakhtar Donetsk, Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. 38 yaşındaki teknik direktör, 2.5 sezon boyunca Eyüpspor'u çalıştırdı ve geçen sezon 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Arda Turan, yurt dışında uzun süreli teknik direktörlük yapma hedefi doğrultusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı.

Yaklaşık bir aydır Shakhtar Donetsk ile görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyordu. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sözleşmenin tamamlandığını duyurdu.

Arda Turan, Eyüpspor'a veda etmek için yayımladığı video klipte kulübün ve taraftarların desteği için teşekkür etti. Shakhtar Donetsk ile yeni bir döneme başlayan Turan, 2027 yılına kadar kulübün başında olacak.

Shakhtar Donetsk'in başantrenörü olarak yeni bir döneme adım atan Arda Turan, kulübün köklü geçmişine ve büyük geleneklerine olan saygısını dile getirerek, "Shakhtar gibi köklü geçmişe sahip büyük bir kulübe katıldığım için gurur duyuyorum. Bu kulüp, Avrupa genelinde tanınan ve her maçta kazanma arzusu olan bir takım. Umarım kulübün mirasına katkı sağlar ve taraftarlarımıza oyun tarzımızla birçok mutlu an yaşatırız. Hem Ukrayna’da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma hedefiyle büyük bir arzuya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü Genel Direktörü Serhiy Palkin ise Arda Turan'ın Türk Süper Ligi'nde kazandığı deneyimin ve rekabetçi ruhunun kulübe büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Palkin, "Arda Turan, son derece rekabetçi olan Türk Süper Ligi'nde deneyim kazanmış, gelecek vadeden ve hırslı bir teknik direktör. Oyunculuğunda Avrupa futbolunun gerçek bir efsanesiydi. Şimdi Shakhtar ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde de en az oyunculuk kadar başarılı olacağına ve kulübümüze hem yurt içinde hem uluslararası arenada kupalar getireceğine inanıyorum." dedi.

Arda Turan kimdir?

Arda Turan, 30 Ocak 1987’de İstanbul’da doğdu ve futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Orta saha oyuncusu olarak tanınan Turan, Galatasaray (2005–2011, 2020–2022), Atletico Madrid (2011–2015), Barcelona (2015–2020) ve İstanbul Başakşehir (2018–2020) gibi kulüplerde forma giydi.

Kariyerinde Türkiye Süper Lig şampiyonluğu (2008), Türkiye Kupası (2005) ve İspanya La Liga şampiyonlukları (2014, 2016) gibi önemli başarılar elde etti. Ayrıca 2012’de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı. 2006-2017 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da 100 maçta görev alarak 16 gol kaydetti.

Futbolculuk kariyerine son verdikten sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Arda Turan, Eyüpspor'u 2023/24 sezonunda 1. Lig şampiyonluğuna taşırken, 2024/25 sezonunda Süper Lig'de 6. sıraya yükseldi.

Shakhtar Donetsk ile yeni bir sayfa açan Arda Turan, kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmayı hedefliyor.