Eyüpspor’dan sürpriz hamle: Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig’de bu sezon iddialı bir kadro kuran Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Orhan Ak’ı getirdi. Kulübün Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Orhan Ak, geçtiğimiz dönemde Trabzonspor ve Başakşehir gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuş, bir süre Trabzonspor teknik direktörlüğünü de üstlenmişti. Ak en son ise Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü çalıştırıyordu.