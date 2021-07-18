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F1 Britanya GP'sini Lewis Hamilton kazandı

Formula 1'de Britanya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, 10 saniye ceza almasına rağmen Büyük Britanya Grand Prix'sindeki 8. zaferini aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki rekabet unutulmaz bir kazanın yaşanmasına yol açtı.

Lewis Hamilton, yarışmayı önde götüren Max Verstappen'i geçmeye çalışırken arka sağ tekerine çarparak rakibinin bariyerlere savrulmasına ve yarış dışı olmasına sebep oldu.

Lewis Hamilton'a bu nedenle 10 saniye ceza verildi.

Kaza F1 hayranlarının uzun süre unutmayacağı anlar arasına girdi.

 

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otomotiv